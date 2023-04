- Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 dévoile un reportage

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air bon, ça !

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sort le 3 mai au cinéma. Le film est réalisé par James Gunn. On y retrouve à nouveau Chris Pratt, Zoe Saldana,Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (la voix de Groot dans la version originale), Bradley Cooper (la voix de Rocket dans la version originale), Sean Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter et Maria Bakalova.Dans cette nouvelle aventure, l'équipe s'installe à Knowhere... jusqu'à ce que le passé de Rocket ne le rattrape. Et parce qu'on ne laisse pas un pote dans la merde, ils vont tous lui prêter main forte pour régler le problème.Un court making-of a été diffusé.