Kizazi Moto : Génération Feu, une nouvelle série d'animation sur Disney +

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

La série se compose de 10 épisodes : Poussière d'étoiles d’Ahmed Teilab (Égypte), Mkhuzi : l'esprit de la course de Simangaliso « Panda » Sibaya et Malcolm Wopé (Afrique du Sud), Hatima de Terence Maluleke et Isaac Mogajane (Afrique du Sud), Enkai de Ng’endo Mukii (Kenya), Moremi de Shofela Coker (Nigéria), Surf Sangoma de Nthato Mokgata et Catherine Green (Afrique du Sud), Mukudzei de Pious Nyenyewa et Tafadzwa Hove (Zimbabwe), Âge adulte, me voilà! de Tshepo Moche (Afrique du Sud), Le jeune gardien de troupeau de Raymond Malinga (Ouganda) et Donne-moi un cœur de Lesego Vorster (Afrique du Sud).