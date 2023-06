Elémentaire, la critique du nouveau Pixar

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Il va mettre le feu ?

On discutait avec Vincent, la dernière fois, à propos d'Elémentaire, le nouveau Pixar, que Sylvain, encore lui, est allé voir en avant première. Et on se demandait auquel des quatre éléments, il pourrait être comparé.Pas une flamme. C'est évident. Une flamme, ça implique de la lumière et une lumière, Sylvain est loin d'en être une.Pas la terre. Quand on parle de terre, on imagine une certaine symbiose avec la nature, on pense petit agriculteur, on pense bons produits... Sylvain, lui, est plutôt bitume, grosse voiture diesel...Pas l'eau, non plus. Il ne boit que du soda.Le vent, ça lui irait bien. Rien à voir avec l'idée de parcourir le monde libre comme l'air. Ou avec une vague idée de "vent frais et nouveau" à la rédaction. Non. On a plus pensé à une histoire de flatulences à répétition.Mais sinon, donc, Sylvain est allé voir Elémentaire. Tant pis pour ses voisins.