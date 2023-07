(Test) Little Friends : Puppy Island (PC, Switch)

Publié le Vendredi 28 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Worcestershire Sauce

Même si je préfère les chats, qui sont plus autonomes, il faut bien prendre de l'amour où on le peut encore.Julia en a reçu plein en jouant à Little Friends : Puppy Island. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un remake zoophile de l'Epstein Island, qu'on préfèrerait tous oublier, mais bien d'un vrai jeu trop mignon, et des petits chiots avec lesquels vous tisserez des liens platoniques. Enfin, chaque chose en son temps. On va apprendre à se connaître d'abord...