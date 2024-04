(TEST) Xbox & PC Victrix Pro BFG Wireless Controller, la manette ultime

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous ne pourrez plus dire que c'est de la faute de la manette

Moi aussi, ça m'est arrivé d'incriminer la manette après m'être pris une branlée sur un jeu. Bon, il faut dire que parfois, c'était vrai. Rarement. Mais parfois quand même. La plupart du temps, ok, c'était de la pure mauvaise foi, doublé d'un énervement, et il était préférable de diriger sa colère contre l'accessoire plastique plutôt que contre l'adversaire. Mettre une mandale à son pote parce qu'il vient de vous battre, ça la fout mal.Malheureusement, avec cette nouvelle manette signée Victrix, vous ne pourrez plus l'accuser d'être à l'origine de votre défaillance.Il va falloir prendre sur vous. Ou prendre sur votre pote. A coups de mandales, donc.