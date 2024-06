- Sociable Soccer 24 : un nouveau jeu de foot sur consoles

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Mieux que FIFA ?

Sociable Soccer sortir sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 dans quelques jours. Le 7 pour la version Nintendo Switch et peu de temps après sur les autres plateformes.Ce jeu de foot typé arcade s'est offert la licence FIFPRO et possède donc quelques 12 000 vrais joueurs sous licence.Un jeu rapide, qui ne se veut pas forcément réaliste, dans lequel vous retrouverez la possibilité de participer à des championnats, des rencontres simples, des tournois, et du multijoueur en ligne ou local.