- Stampede - Racing Royale : Désormais disponible sur PC et Xbox Series

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Faites ronronner les moteurs !

Embarquez dans des courses de karts complètement déjantés dans Stampede: Racing Royale. Esquivez les pièges pour ne pas vous faire éliminer et récoltez des bonus pour rejoindre le peloton de tête et remporter la victoire.Stampede: Racing Royale est un jeu de simulation de course de voiture dans le genre battle royale. Vous devez pour l'emporter arriver premier de la course contre 59 autres joueurs. Mais attention, les circuits sont complexes et remplis de pièges qui pourraient bien vous coûter la victoire. Il vous est aussi possible de jouer en équipe en en rejoignant une ou en en créant une avec vos amis. Pour être reconnaissable, customisez votre kart et votre personnage avec le large choix de customisation dans la boutique.Stampede: Racing Royale est un jeu développé par Sumo Digital et édité par Secret Mode. Le jeu est désormais disponible gratuitement sur Steam et Xbox Series.