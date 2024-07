- Shift 87 : Une sortie prévue pour le 23 Juillet 2024

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Trouvez les anomalies

Vous travaillez pour la NORN Corp et aujourd'hui vous recevez un mail avec une nouvelle mission qui vous change un peu de votre job de bureau. En effet vous devez explorer des environnements qui sont sensiblement les mêmes et devez trouvez les anomalies. Restez concentrés et ne paniquez pas si vous en croisez.Shift 87 est un jeu solo d'exploration et d'observation horrifique. Dans ce jeu vous serez plongé dans des décors sombres ou effrayants qu'il faudra mémoriser pour y repérer des anomalies et les signaler. Les anomalies sont divisées en deux catégories, la moitié est effrayante mais simple à trouver, et l'autre moitié est plus subtile et cachée.Shift 87 est un jeu développé par Pixelsplit et édité par Daedalic Entertainment. Il sera disponible le 23 Juillet sur Steam