- Farming SImulator 25 : Le jeu testé à la FarmCon 24

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

On adore les gros tracteurs







Présent au Fendt Forum de Marktoberdorf, situé en Allemagne, le jeu Farming Simulator 25 a pu être présenté et testé auprès de plus de 3 500 visiteurs. Après la prise de parole de Stefan Geiger (CTO), Florian Busse, Senior Level Designer, a présenté la nouvelle carte américaine Riverbend Springs. Par la suite, Manuel Leithner (Lead Gameplay Programmer) et Stefan Maurus (Gameplay Programmer & Lead Integrator) ont présenté les nouvelles machines ainsi que le gameplay. Par la suite, les visiteurs ont pu tester le jeu et prendre le volant des tracteurs emblématiques de Fendt, comme le Fendt 942 Vario.Créez votre ferme et exploitez-la dans Farming Simulator 25. Prenez soin de vos cultures, élevez une large variété d'animaux et achetez puis aidez-vous de plus de 400 machines différentes dans votre aventure.Farming Simulator 25 est un jeu solo ou multijoueurs de gestion et de simulation d'élevage et d'agriculture. Dans ce nouvel opus de la licence Farming Simulator, vous pourrez accéder à de nouvelles cultures asiatiques avec 2 types de riz et l'ajout de rizières mais aussi à de nouveaux animaux comme les buffles que vous pourrez élever au milieu de vos moutons, vaches, poules et bien d'autres. L'un des plus gros aspects du jeu est les machines. Elles vous permettent d'augmenter le rendement de votre production et c'est maintenant plus de 400 machines et équipement de plus de 150 marques différentes (Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra...) qui vous attendent.Farming Simulator 25 est signé Giant Software et sera disponible sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series à partir du 12 Novembre 2024. Le jeu est cependant déjà ouvert aux précommandes au prix de 49,99 € pour la version classique et 79,99 € pour la version de l'édition des 1 an.