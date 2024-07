- DlC Tekken 8 : Annoncé pour l'automne, même les arbres vont en perdre leurs feuilles

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 11:30:00 par Stacy Bozor

Il est de retour !

La célèbre saga est sur le point de recevoir un vent d’air frais avec l’arrivée d’un nouveau DLC complètement gratuit pour le mode histoire “Le Réveil des Ténèbres”. Heihachi Mishima revient en force dans le casting après sa défaite contre son fils. Ce DLC sera le troisième depuis le lancement du jeu, qui a déjà introduit Eddy Gordo et Lidia Sobieska.Développé par Bandai Namco Studios Inc. et utilisant Unreal Engine 5, TEKKEN 8 présente des combats retravaillés, avec de magnifiques graphismes, des personnages revisités et des environnements dynamiques.Annoncé à l’EVO, on apprend également le lieu de la finale du Tekken World Tour 2024. Celle-ci se tiendra au Japon, le 8 décembre 2024, et les phases de groupes pour les classements mondiaux et régionaux débuteront le 5 décembre.Le jeu est dès à présent disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, et PC ( Steam ).