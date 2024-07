- Cabin Crew Life Simulator : Une démo bientôt disponible

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Un avion de bric et de broc

Incarnez une hôtesse de l'air pas du tout sexualisée, et partez à la conquête de l'air. Entrez dans votre avion et faites en sorte que vos passagers se sentent bien grâce à un service remarquable mais aussi en sécurité grâce à votre réactivité. Et de la réactivité il va vous en falloir car travailler dans un avion n'est pas sans danger.Cabin Crew Life Simulator est un jeu solo de simulation d'hôtesse de l'air et de gestion. En effet, il vous faut accomplir un travail d'hôtesse mais aussi gérer les vols et la qualité des services disponibles dans l'aéroport. Vous pouvez personnaliser votre personnage en choisissant votre uniforme et différents accessoires. Il vous faut être attentif durant les vols car des feux peuvent se déclarer, or personne ne veut d'un avion en feu.Cabin Crew Life Simulator est signé SOGA Std et une démo sera bientôt disponible sur Steam