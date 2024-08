Rune Factory: Guardians of Azuma au Nintendo Direct

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 10:50:00 par Stacy Bozor

Un action-RPG comme on les aime

Marvelous Europe a annoncé Rune Factory: Guardians of Azuma pour la Nintendo Switch et Steam lors du Nintendo Direct. Le jeu est prévu pour le printemps 2025 et introduit les terres orientales d'Azuma, marquées par des visuels inspirés du Japon.Ce nouveau volet de la série mêle jeu de rôle et simulation de vie, offrant une aventure inédite où les joueurs incarneront des Danseurs de la Terre, chargés de combattre la Corruption qui menace cette terre autrefois prospère.Le jeu propose de nombreuses nouveautés, dont de nouvelles capacités et armes, comme l'arc et le talisman, qui permettent de purifier les terres et de cultiver. Les joueurs devront également reconstruire des villages entiers, attirer les habitants à revenir, et réveiller les dieux pour restaurer la vitalité des terres d’Azuma. Le jeu met en avant des villages inspirés par la culture japonaise, avec des festivals, des événements et des personnages charmants à rencontrer et à romancer.Les précommandes de l'édition spéciale "Danseur de la Terre" seront bientôt disponibles pour 99,99 €, incluant des objets physiques et du contenu téléchargeable exclusif, tandis que l'édition standard sera proposée à 59,99 €. Les détails sur les éditions numériques seront annoncés ultérieurement.