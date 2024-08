Capcom Fighting Collection : du nouveau sur plusieurs jeux

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 10:40:00 par Romain Cappelletti





Mais ce n'est pas tout, puisque Capcom a profité de l'occasion pour nous donner la date de sortie de Marvel VS Capcom Fighting Collection : Arcade Classics (bonjour le nom à rallonge). Il s'agit là encore d'une compilation de jeux de combat, cette fois-ci signés Marvel ET Capcom.

Cette compilation comprend les titres suivants :

X-Men : Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men VS Street Fighter

Marvel Super Heroes VS Street Fighter

Marvel VS Capcom : Clash of Super Heroes

Marvel VS Capcom 2

The Punisher (avec coop en ligne)

Marvel VS Capcom Fighting Collection : Arcade Classics sera disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC à compter du 12 Septembre en version dématérialisée, et du 22 novembre en magasins et en versions physiques.