Amazon Prime : de nouveaux jeux gratuits

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:20:00 par Romain Cappelletti

Mangez, buvez, et respirez Seigneur des Anneaux

A l'occasion de la sortie prochaine de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Amazon - qui produit la série - fait un peu de promotion en offrant aux souscrivant à l'offre Amazon Prime quelques jeux estampillés Seigneur des Anneaux.Les 3 titres offerts font partie des meilleurs hommages à la saga Seigneur des Anneaux, alors il serait sans doutes de bon ton d'en profiter.Les joueurs abonnés à l'offre Amazon Prime pourront donc réclamer Middle Earth : Shadow of Mordor et LEGO The Lord of the Ring via un code GoG, et jouer à Middle Earth : Shadow of War via Amazon Luna.Tout ceci sera disponible à partir du jeudi 29 août 2024, le jour de la sortie du premier épisode da la série Les Anneaux de Pouvoir saison 2 sur Amazon Prime Vidéo.