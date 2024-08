Fairy Tail 2 arrivera le 13 décembre

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:10:00 par Marie Vallée

Ça paie bien membre de guilde ?

Edition « Fairy Tail 2 Guild Box » : jeu de base, artbook visuel « Sorcerer Magazine Special Issue : Game Release Edition Vol. 2 » inspiré par le « Sorcerer Magazine » vu dans l’œuvre originale, un shikishi spécial avec finition holographique et plus encore

Edition « Fairy Tail 2 Combo Set » : contenu de l’édition « Fairy Tail 2 Guild Box », illustration spéciale sur toile, avec reproduction de la signature du créateur de la série Hiro Mashima

Fairy Tail 2, le RPG d’action inspiré de la célèbre franchise Fairy Tail a enfin une date de sortie. Pour l’occasion, un nouveau trailer a été publié. On peut y avoir un aperçu des combats magiques et héroïques auxquels les joueurs pourront participer. On y voit la guilde de Fairy Tail affrontant l’Empire Arbaless et le Dragon Noir Acnologia, le destructeur de mondes. Ce jeu est la suite directe du jeu sorti en 2020.En plus de l’édition standard, 2 éditions spéciales sont désormais disponibles en précommande :Plus tard, les joueurs auront aussi la possibilité de précommander l’édition « Fairy Tail 2 Digital Deluxe Edition » qui inclura du contenu additionnel en jeu tels que des costumes, des personnages, des scénarios et divers DLC. Enfin, tout achat de Fairy Tail 2 avant le 6 janvier offrira le costume « Miss Fairy Tail Contest » pour Lucy.Fairy Tail 2 est un jeu de KOEI TECMO GAMES. Il sortira le 13 décembre sur PS4 et 5, Switch et PC via Steam