Star Overdrive bientÃ´t sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:00:00 par Stacy Bozor

Appel à tous les fans de Zelda

Annoncé lors du Nintendo Direct avec un teaser spécial, Caracal Games et l’éditeur Dear Villagers ont annoncé la sortie de Star Overdrive, un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui sera lancé début 2025 sur Nintendo Switch.Le développeur indépendant italien Caracal rend hommage au gameplay émergent unique et à la liberté de Zelda BOTW, tout en y ajoutant ses propres mécaniques de jeu, comme la conduite de hoverboard et des pouvoirs originaux basés sur la physique. Leur objectif est d'offrir aux propriétaires de Nintendo Switch et aux amateurs de jeux d'action-aventure une expérience nouvelle et distincte sur cette plateforme : un hommage à Zelda BOTW avec une touche de science-fiction, à l'échelle d'un jeu indépendant.Après avoir reçu un mystérieux signal de détresse, vous embarquerez pour une aventure audacieuse à travers un monde extraterrestre, découvrant des secrets cachés dans ses profondeurs. Parcourez des paysages époustouflants remplis de structures extraterrestres sur votre hoverboard stylisé, en traversant des étendues de sable brûlant jusqu'aux eaux ondulantes. Affrontez des ennemis implacables dans des combats en mêlée, en utilisant des compétences et des capacités déblocables. Personnalisez votre hoverboard en résolvant des énigmes et en rassemblant des ressources pour améliorer sa vitesse, sa maniabilité, sa gravité, et plus encore. Affrontez des créatures gigantesques dans des poursuites à grande vitesse, et découvrez plus de 170 km² de paysages extraterrestres bourrés de secrets et de défis.