TAIKO NO TATSUJIN : Rythm Festival bientôt disponible

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Boum boum boum

SYMPHONIC VALKYRIE

EAT’EM UP! (R4 -RIDGE RACER TYPE4)

GOING TO LUNATEA (Klonoa 2: Lunatea’s Veil)

Boku no Chikyu (Mr. DRILLER Drill Land)

The arrow was shot (TALES OF THE ABYSS)

TAIKO NO TATSUJIN : Rythm Festival est un jeu de rythme. Le jeu invite les joueurs à explorer Omiko City, la capitale du Taiko aux côtés de Don-chan et Kumo-kyun. Les joueurs pourront jouer en mode histoire, multijoueur ou affronter d’autres personnes en ligne. Cette version inclura des chansons collaboratives ainsi que des mini-personnages exclusifs et affichera jusqu’à 120 images par secondes. 76 chansons seront disponibles dans le jeu de base. Le Taiko Music Pass, un service d’abonnement payant, permet d’accéder à 700 chansons supplémentaires et l’édition numérique exclusive « Taiko No Tatsujin : Rythm Festival – The Setlist » donne elle aussi accès à des chansons supplémentaires. Si les joueurs précommandent le jeu en version numérique, 5 chansons leurs sont offertes :Il est aussi possible de précommander les nouveaux Tatacons Hori (tambours) pour Playstation et Xbox.

TAIKO NO TATSUJIN : Rythm Festival est un jeu de Bandai Namco. Il sortira le 7 novembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une démo est déjà disponible pour toutes les plateformes.