Wobbly Life déboule sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:40:00 par Stacy Bozor

Ça donne envie d’atteindre les 3000h de jeu

Préparez-vous à vous lancer dans une aventure épique ! Curve Games et RubberBandGames sont ravis d'annoncer que Wobbly Life, le célèbre jeu sandbox en monde ouvert basé sur la physique, débarque sur Nintendo Switch en décembre.Wobbly Life a conquis le monde du jeu vidéo, accumulant des critiques extrêmement positives sur Steam, amassant 1,7 milliard de vues sur YouTube et se vendant à plus d'un million d'exemplaires sur d'autres plateformes.Avec ses 50 missions originales, Wobbly Life vous invite à explorer un bac à sable 3D dynamique où le plaisir ne s'arrête jamais. Que vous jouiez en solo ou en équipe avec un ami dans un mode coopératif en écran partagé en ligne ou local, vous parcourrez Wobbly Island, débloquerez des secrets cachés, gagnerez des récompenses et vivrez la vie avec style. Achetez des maisons, habillez-vous avec des tenues ridicules et promenez-vous dans votre propre véhicule.Le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Store, Steam et GeForce Now.