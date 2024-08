Atelier Yumia arrive début 2025

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:30:00 par Stacy Bozor

Un tout nouveau JRPG

Lors du Nintendo Direct, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont dévoilé la première bande-annonce teaser de leur nouveau jeu Atelier, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.Ce JRPG d'alchimie explore le thème de la mémoire. Il suit Yumia, une alchimiste, alors qu'elle confronte son passé et ses souvenirs tout en maîtrisant l'art de l'alchimie. Malgré ses doutes, elle avance avec détermination sur le chemin qu'elle a choisi.Un livestream spécial de Gust sera diffusé le 2 septembre 2024 à 21h (heure japonaise, et uniquement en japonais), où l'équipe de développement partagera plus d'informations.Le jeu sortira début 2025 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, Steam, et pour la première fois dans l'histoire de la franchise, sur Xbox Series et Xbox One.