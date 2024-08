EA SPORTS™ F1 ® 24 présente un nouveau Défi Pro avec Max Verstappen

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:25:00 par Marie Vallée

C’est lui qu’il faut appeler pour aider Sonic

Un nouveau Défi Pro dans EA SPORTS™ F1 ® 24 a été dévoilé pour célébrer la sortie d’EA SPORTS™ F1 ® 25 et la 10ème victoire consécutive de Max Verstappen à Monza. Dans une vidéo, le champion donne des conseils et réalise son tour le plus rapide dans le jeu. Les joueurs qui battront ce temps gagneront son casque du Grand Prix d’Italie 2024 pour leur avatar de pilote et les 30 % de joueurs les plus rapides au classement gagneront des autocollants exclusifs du Compendium. Ce défi est le premier d’une série d’évènements Red bull qui se tiendront dans le jeu en août et en septembre. Deux scénarios de course autour des Grands Prix d’Espagne et des Pays Bas ainsi qu’une Carrière en Défi dédiée à Max Verstappen sont aussi disponibles pour les joueurs. EA SPORTS™ F1 ® 24 est un jeu développé par Codemasters et édité par EA Sports. Il est disponible sur PS’ et 5, Xbox One et Series X|S et PC.