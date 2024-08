Cuisineer servi sur multiplateformes

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:35:00 par Romain Cappelletti

Croquer les boss comme des kebabs

Sorti du PC en novembre 2023, Cuisineer a été annoncé pour une sortie sur PS5 et Nintendo Switch le 28 Janvier 2025.Pour rappel, Cuisineer est un jeu qui mixe combats et gestion, dans lequel le joueur doit gérer son restaurant et s'approvisionner lui-même en nourriture. Nourriture qu'il pourra collecter en explorant des donjons et en y tuant plétores de monstres et autres créatures délicieuses...Bien entendu, cette recette revisitée pour les consoles est accompagnée de desserts juteux, comme de nouvelles armes, de nouvelles tenues, et de nouveaux plats.