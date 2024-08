Castelvania : 3 titres de retour

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Un peu marre des collections de vieux jeux

Castelvania : Dawn of Sorrow

Castelvania : Portrait of Ruin

Castelvania : Order of Ecclesia

Castlevania Dominus Collection est une compilation de 3 titres de la série initialement sortis sur Nintendo DS.Ces jeux ont reçu quelques améliorations, notamment pour ce qui est du confort, comme le Rewind, la sauvegarde rapide, et la possibilité de charger une partie à n'importe quel moment.Castelvania Dominus Collection comprend aussi 2 titres bonus : Haunted Castle, et Haunted Castle Revisisted, qui sont les versions arcades du premier Castlevania.SI vous n'avez pas eu l'occasion de jouer aux titres lors de leur sortie sur DS, ou si vous avez l'âme d'un collectionneur, cette collection pourrait vous intéresser.Castlevania Dominus Collection est déjà disponible en téléchargement sur PS5, Xobx Series, Nintendo Switch et PC.