Le remake de DRAGON QUEST III est disponible en précommande

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:45:00 par Stacy Bozor

Ça y est, nous y est

C’est une référence d’internet… Enfin bref.Lors du Nintendo Direct, SQUARE ENIX a annoncé que DRAGON QUEST III HD-2D Remake, une magnifique recréation du classique DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation, est désormais disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Prévu pour le 14 novembre sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, PC via Steam et le Microsoft Store sur Windows, DRAGON QUEST III HD-2D Remake peut maintenant être précommandé sur toutes les plateformes.Ce remake marque le début chronologique de la « trilogie d’Elric », qui se poursuivra en 2025 avec la sortie de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. C'est également une excellente porte d'entrée pour découvrir l'une des franchises les plus influentes de l'histoire du jeu vidéo.Le style visuel HD-2D, mêlant sprites 2D et environnements 3D, offre une clarté et des détails améliorés aux environnements réimaginés. Les joueurs pourront revivre ce RPG classique avec des fonctionnalités modernes telles que les sauvegardes automatiques, des points de sauvegarde supplémentaires, une vitesse de combat personnalisable, une fonction de combat automatique, et une interface utilisateur modernisée. De nouveaux défis les attendent, notamment des combats de boss inédits et des épisodes supplémentaires explorant les origines d'Ortega, le père du protagoniste.Les précommandes numériques sont désormais ouvertes sur Nintendo Switch, PlayStation Store, Microsoft Store et Steam, tandis que les éditions physiques sont disponibles sur la boutique Square Enix pour Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Ceux qui précommanderont le jeu recevront un pack voyage serein incluant divers objets bonus.