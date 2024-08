Playstation Plus : les jeux du mois de septembre

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Petite rentrée pour PS Plus

Harry Potter : Quiddich Champions

MLB The Show 24

Little Nightmares II

LEGO Star Wars : La Sage Skywalker

Five Night at Freddy's : Security Breach

Ender Lilies : Quietus of the Knights

Tous les mois le service Playstation Plus ajoute de nouveaux jeux à son catalogue.Pour rappel, Playstation Plus est un service payant par abonnement qui propose des offres avantageuses et des jeux gratuits à ses abonnés.A partir du 3 septembre 2024, les abonnés aux services Playstation Plus Essential, Extra et Premium auront gratuitement accès à :Pour les retardataires, vous avez encore jusqu'au 2 septembre pour réclamer les jeux suivants :