Warside : un nouveau jeu de stratégie

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

C'est la guerre mais les armées sont trop choupis donc ça va

C'est via une nouvelle bande-annonce que le jeu de stratégie militaire au tout par tour, Warside, nous présente son mode campagne.Dans ce mode de jeu solo, le joueur devra remporter plus de 30 missions avec l'aide de 12 commandants différents aux capacités uniques.Le jeu propose plus de 25 types d'unités différentes dont il faudra apprendre les forces et faiblesses pour en tirer le meilleur parti une fois sur le champ de bataille. Parmi elles, des unités d'artillerie, des sous-marins ou même des bombardier pour contrôler terre, mer et ciel.En controllant des bâtiments, comme des usines, le joueur aura la possibilité de fabriquer de nouvelles unités pendant la bataille pour renforcer ses troupes.Warside se présente comme un jeu de stratégie classique au tour par tour. Il sortira prochainement sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.