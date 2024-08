(TEST) I got Isekai’d into a schmup (PC)

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Une bonne soupe de pixels

Je commence à penser que Cedric prend un malin plaisir à attribuer les tests des jeux les plus rétro aux plus jeunes membres de l'équipe. Pour nous "apprendre la vie" sans doutes.Globalement, Marie semble avoir plutôt apprécié I got Isekai'd into a schmup (dans ta face Cedric !). Il faut dire que la dernière génération de joueurs, affectueusement surnommée Gen Z, devrait être friande de schump dans lesquels il faut tirer sur tout ce qui bouge sans trop réfléchir : toutes ces explosions, c'est de la dopamine gratuite.Enfin, en voyant le jeu, j'en viens à me demander : tous les schump sont-ils des bullet hell ?Car, assurément, tous les bullet hell sont des schmup.A méditer en lisant le test de Marie.