Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sortira le 6 mars 2025

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 11:55:00 par Marie Vallée

Partir à l’aventure en HD

Améliorations graphiques : nouveaux effets dans l’environnement et sur les sprites, effets et mise en scène repensés, portrait de chaque personnage redessiné en HD par l’artiste original

Amélioration du son : ajout de sons dans l’environnement et lors des affrontements

Amélioration du système de jeu : ajout d’un journal de dialogues, de batailles automatiques et de batailles à double vitesse

La série de RPG Suikoden a été remise à jour. Cette version conserve l’histoire et le charme des personnages mais a reçu diverses améliorations pour le confort des joueurs :La série est désormais disponible en précommande (à partir du 6 septembre pour Switch). Précommander la version numérique offrira des bonus : Prosperity Orb, Fortune Orb et 57 300 potch (monnaie du jeu).Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sont édités et développés par KONAMI. Ils sortiront sur PS4 et 5 , Xbox One et Series X|S, Switch et Steam le 6 mars 2025.