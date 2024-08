Une nouvelle mise à jour pour Omega Crafter

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Une MAJ très complète

Omega Crafter, l'aventure de survie en monde ouvert développée par Preferred Networks, se prépare à une nouvelle épopée avec la mise à jour Fallen Samurai Isle, prévue sur Steam pour début octobre 2024.Les joueurs pourront explorer une île mystérieuse, autrefois terre des samouraïs, où ils devront enrayer un virus numérique qui menace le monde d'Omega Crafter. Sur cette île remplie de secrets, ils affronteront de nouveaux ennemis dans des champs de bataille, des donjons obscurs et des châteaux imposants. L'aventure permettra d’adopter le mode de vie des samouraïs en revêtant une nouvelle armure, en construisant des bâtiments inspirés de l'architecture japonaise, et en cuisinant des plats authentiques.Les joueurs pourront parcourir l'île à bord de nouveaux véhicules, comme des bateaux et des planeurs, tout en continuant de développer leur ferme avec l'aide de Grammi, une assistante automatisée programmable via une interface simple de glisser-déposer. Ils pourront affronter ce monde corrompu seuls ou coopérer avec jusqu'à cinq amis pour vaincre le chaos.