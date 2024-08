Publié le Jeudi 29 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Un jeu à son effigie

Depuis son lancement en 1999, Bob l’éponge est devenue une série animée culte, dominant les classements pendant 22 ans. Elle a inspiré des personnages emblématiques, des films, des produits dérivés, et une comédie musicale primée. Diffusée dans plus de 180 pays et traduite en 30 langues, la série atteint chaque trimestre 90 millions de spectateurs. Créée par Stephen Hillenburg et produite par Nickelodeon, elle reste une des propriétés intellectuelles majeures de Paramount Global.Outright Games, en collaboration avec Paramount Game Studios, vient d'annoncer la sortie du jeu vidéo Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu, prévu pour le 4 octobre 2024. Développé par PHL Collective, ce jeu solo en bac à sable plonge les joueurs dans l'univers de la série animée Bob l’éponge de Nickelodeon, où ils incarneront Patrick dans sa première grande aventure. Ils pourront explorer librement Bikini Bottom, interagir avec des objets pour modifier l'environnement grâce à un moteur physique, et aider des personnages emblématiques tels que Bob l’éponge, M. Krabs, Sandy, et Plankton.Le jeu proposera de nombreuses activités amusantes, comme la préparation de pâtés de crabe, la construction de balançoires à bascule, et la salle de rage de Madame Puff. Pour progresser et débloquer de nouvelles tenues, les joueurs devront accomplir des tâches et collecter des pots de mayonnaise, en appréciant de nombreux clins d’œil à la série. De plus, le jeu sera entièrement doublé par les acteurs originaux, dont Bill Fagerbakke (Patrick), Tom Kenny (Bob), Rodger Bumpass (Carlo Tentacule), et Clancy Brown (M. Krabs).Patrick l’Étoile de Mer – Le Jeu sera disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et Steam.