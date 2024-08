Le nouveau trailer de Rise of Industry 2

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Salut à toi jeune entrepreneur

Rise of Industry 2, la suite du titre éponyme développée par SomaSim et publiée par Kasedo Games, est un jeu de gestion et de construction.Le joueur devra faire prospérer son entreprise en construisant divers bâtiments et infrastructures, et en produisant des marchandises.Kasedo Games a récemment diffusé une nouvelle bande-annonce via leur chaîne Youtube, dans laquelle est présenté une nouvelle fonctionnalité : celle des complexes.Les complexes sont des espaces définis par le joueur, qui permettent de centraliser un secteur d'activité et de déléguer sa gestion àpersonnages. Cela devrait permettre de fluidifier et optimiser la production comme la distribution des marchandises. Le joueur pourra créer différents types de complexes spécialisés, comme des complexes de logistique (pour la distribution et le transport de produits) ou des complexes de production dans lesquels il pourra regrouper ses usines et établir une chaîne de production efficace.Rise of Industry 2 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.