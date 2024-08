Core Keeper : Lancement de la version 1.0

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Enfiiiiiiin !

Avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus en accès anticipé sur Steam, Core Keeper est un jeu d'aventure minière en sandbox, se déroulant dans une ancienne caverne peuplée de créatures, de trésors et d'objets mystérieux. Vous explorerez ce monde souterrain vaste et varié, récolterez des reliques et des ressources pour construire votre base, fabriquerez des outils avancés et améliorerez vos compétences.Au fil de votre aventure, vous découvrirez divers biomes, rencontrerez les Cavelings, et affronterez des Titans légendaires pour libérer la puissance du Noyau. Entre la culture de votre jardin, la pêche dans des eaux mystérieuses, la maîtrise de recettes, l'élevage d'animaux de compagnie, la conduite de véhicules et les combats PvP en ligne, Core Keeper vous offre une expérience sandbox très riche, à vivre seul ou avec des amis.Core Keeper est désormais disponible sur PS5, Xbox Series, et Steam . Le jeu sortira également sur Nintendo Switch, PS4, et Xbox One le 17 septembre. Une version physique sera lancée le même jour pour toutes les consoles, avec des précommandes déjà ouvertes.