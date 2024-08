Une date de sortie pour Marvel VS. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics et l’annonce de Capcom Fighting Collection 2

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

On s’y perd dans tous ces noms et ces jeux

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice (Rival Schools 2)

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein (Star Gladiator 2)

Le jeu en ligne est disponible sur les huit titres, en rollback netcode pour une expérience solide et stable.

Le mode Entraînement est désormais disponible sur tous les titres avec des tonnes d'options personnalisables.

14 langues sont prises en charge, dont le français.

La compilation inclut des galeries d’illustrations, de croquis, de documents de conception et d'autres contenus inédits.

Il est possible d’ajuster les caractéristiques spécifiques de son expérience de jeu grâce aux paramètres EX dédiés pour chaque jeu (divers filtres d'affichage, personnalisation des boutons, etc.).

Les sauvegardes à la volée ont été ajoutées.

Divers ajustements de l'équilibrage du jeu et améliorations de confort ont été ajoutés dans les huit jeux.

La compilation de jeux de combat Marvel VS. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics sortira en version dématérialisée sur PS4, Switch et PC le 12 septembre et en version physique sur PS4 le 22 novembre. Il est dès à présent possible de précommander cette collection de jeux sur Steam et le Nintendo store Capcom a aussi annoncé la compilation Capcom Fighting Collection 2 pour 2025. Cette compilation comprend 8 titres :Nouvelles fonctionnalités ont aussi été ajoutées pour le confort des joueurs :