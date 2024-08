- Supermoves débarque aujourd’hui sur Steam

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Comme le dirait Michael Scott: Parkour !

Supermoves est un jeu de parkour qui emmène les joueurs faire des acrobaties dans de vastes terrains de jeux urbain. Glissez sur des rails, envolez vous grâce aux trampolines, courrez sur les murs, accrochez vous aux tyroliennes et réalisez des figures défiant la gravité. Le jeu vous propose de maîtriser l’art du parkour grâce à des mécaniques intuitives en vue à la première ou à la troisième personne, seul ou contre des dizaines de joueurs en lignes, dans huit modes de jeu : battle royale, zone qui rétrécie en mode Marée Montante, course contre des rivaux en mode Sprint ou Circuit, jeu pour tester ses réflexes avec le Jeu de la Bombe… Un mode Carrière en solo vous fera progresser des gymnases locaux aux toits à couper le souffle dans un voyage nostalgique célébrant l’art du freerunning. Un éditeur de niveau est aussi disponible et permet de modifier ou créer des niveaux puis de les partager avec la communauté.Supermoves est un jeu de Makea Games. Il est dès à présent disponible sur PC via Steam