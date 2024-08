Battle Wizard Attack en accès anticipé

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Il arrive un peu après la guerre

Dans Battle Wizard Attack, vous pourrez choisir d'incarner l'un des 8 mages disponibles pour combattre des hordes inextinguibles de squelettes et autres monstres peu ragoûtants.Battle Wizard Attack est un Vampire Survivor Like, ce qui signifie qu'une fois lancé dans la bataille, cette dernière ne s'achèvera que par votre inévitable défaite.Votre but sera donc de survivre le plus longtemps possible et d'emporter avec vous un maximum d'ennemis. Plus vous tuerez d'ennemis, plus vous deviendrez puissant, et obtiendrez de nouveaux sorts ou améliorations pour lancer des sorts toujours plus dévastateurs.Le jeu est en 2D pixel art, avec une caméra en vue de dessus pour vous permettre de voir tout autour de votre personnage.Il est aussi clairement prévu pour être joué à la manette, bien qu'il ne sorte pour le moment que sur pc.Battle Wizard Attack sortira en automne sur PC via Steam , en attendant, vous pourrez y jouer en accès anticipé à partir du 30 août 2024 (demain donc).