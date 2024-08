Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres arrivera sur PC et mobile le 11 septembre

Publié le Jeudi 29 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Combattre le monstre par le monstre

Le Tauppidum : un donjon spécial où les joueurs partent à la recherche des monstres avec lesquels ils se sont déjà lié d’amitié et qui offre la possibilité de retrouver facilement des monstres n’apparaissant que dans certaines situations.

Le fort retors de Gambert : des donjons générés aléatoirement pour combattre des légions de monstres puissants

La Malle à malice : un mystérieux coffre au trésor offrant des récompenses toutes les heures

9 mois après sa sortie sur Switch, Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres débarquera bientôt sur PC et mobile. Dans cette version, les joueurs pourront découvrir les quêtes et l’histoire principale ainsi que les DLC de la version Nintendo Switch Digital Deluxe Edition. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Psaro, un jeune homme qui se retrouve contraint de devenir meneur de monstres pour combattre des monstres. Son aventure le mènera aux 4 coins du monde de Naridia où il pourra recruter des monstres pour composer son équipe. Les saisons passent au cours du temps et, en plus de modifier le paysage, cela donne accès à de nouvelles zones et rend les rencontres avec certains monstres spécifiques possibles. Le jeu dispose aussi d’un système de synthèse qui permet de créer de nouveaux monstres en en combinant d’autres. En expérimentant, les joueurs pourront débloquer plus de 500 monstres. De plus, Quickfire Contest, un match rapide automatique permettra d’accéder à un mode défi solo en 30 matchs consécutifs.Comme dit précédemment, cette version du jeu inclura les DLC de la version Nintendo Switch Digital Deluxe Edition qui sont: Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres est un jeu de Square Enix. Il sortira sur PC via Steam et sur mobile le 11 septembre.