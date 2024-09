- Golden Lap est sorti

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Super concept

Dans Golden Lap, le joueur incarne un gestionnaire d'équipe de course durant l'âge d'or du sport automobile.Il s'agit donc d'un jeu de gestion et de simulation, avec une esthétique minimaliste, dans lequel les joueurs devront gérer les différents aspects qui composent les courses automobiles. Attribution des rôles dans l'équipe, ajustement des pièces de la voiture, et stratégie à adopter sur le parcours, tous ces éléments seront à prendre en compte pour mener son équipe au sommet.Gros point fort du jeu : il supporte assez facilement le modding, ce qui permettra de rafraîchir ou de transformer complètement l'expérience de jeu via les mods du Steam Workshop.Golden Lap est dès aujourd'hui disponible sur PC via Steam , avec 10% de remise jusqu'au 10 octobre.