- 63 Days : un jeu sur l'occupation de la Pologne

Publié le Vendredi 27 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Bon, on sait comment ça fini

63 Days est un jeu de stratégie et de tactique militaire en temps réel.L'histoire prend place à l'aube de la Seconde Guerre Mondiale, alors que l'Allemagne Nazie vient d'envahir le territoire Polonais. Evidemment, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille et, en tant que joueur, vous serez amené à diriger les troupes révolutionnaires Polonaises dans leur lutte contre l'envahisseur.En infériorité numérique, vous devrez faire preuve de stratégie, et tirer parti de l'environnement pour prendre l'avantage sur le terrain. Il faudra donc opérer avec discrétion, dans la mesure du possible, mais parfois, la discrétion ne suffit pas.Pour avoir une chance de l'emporter, il vous faudra rallier de nouveaux alliés, aussi, 63 Days propose un mode multijoueur coopératif, pour jouer avec vos amis.63 Days est déjà disponible sur PC, PS4/5, Xbox One, et Xbox Series.