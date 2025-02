- Wednesdays, un nouveau jeu signé Arte, sur les abus sexuels sur mineurs

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un thème familial et amusant

ARTE, The Pixel Hunt et Pierre Corbinais développent actuellement Wednesdays, entre jeu vidéo et bande dessinée, prévu pour ce trimestre, sur PC, sur Steam . Une démo y arrive sous peu.Le jeu a pour thème... les abus sexuels sur mineurs. A défaut de le mettre en libre accès dans les églises, les développeurs veulent mettre l'accent sur la complexité du sujet, la difficulté de la situation pour ceux et celles qui sont victimes.A travers les souvenirs fragmentés d'une personne ayant subi des violences sexuelles, le joueur va découvrir comment cela a pu se produire, qui aurait pu l'aider, comment la personne a été affectée en grandissant.Le jeu se veut simple, accessible et surtout, délicat dans sa manière d'appréhender les choses.