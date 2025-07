(TEST) Wild Hearts

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Agrou

Bon. Le concept est pas trop compliqué. On est au japon féodal, y a des gros monstres, on leur pète la tronche. Jusque là c'est plutôt classique mais attention, petite subtilité, le jeu est sur Switch 2 ! Tada on peut casser du gros méchant monstre dans le métro et ça c'est cool. Enfin pas trop parce que vous risquez de vous faire piquer votre switch très vite, agrippez la bien.Perso j'ai toujours eu du mal avce ce genre de jeux. J'aime un peu trop les bébêtes pour ça je voudrais toutes les adopter. Nan mais en vrai imaginez un grand zoo avec tous ces "petits" monstres. Ça serait trop bien. Dans mon monde imaginaire on serait tous supers copains et oui bon faudrait bien les nourrir. Mais une occasion de se débarasser de certaines raclures de bidet faisant partie de notre espèce ! Alors pourquoi pas ? On attend un jeu qui pourra satisfaire toutes les personnes qui n'ont aucuns instinct de survie et iraient caresser une panthère parce que en vrai c'est juste un gros matou. Et puis qu'est ce qu'un ours si ce n'est qu'une grosse peluche trop mignonne qui respire ? Tout le monde adorerait faire un calin à un ours. Mais pourtant on ne peut pas parce que soit disant il pourrait nous manger ou je ne sais pas quoi. Le pense clairement que c'est éxagéré. Surtout les ours blancs, c'est super mignon et pas si gros que ça pas vrai ?Attendez comment ça "le plus grand Carnivore terrestre au monde" ? Les ours polaires sont ​capables de repérer une carcasse à plusieurs kilomètres grâce à leur odorat très développé. Les phoques constituent leur proie principale. L'été, quand la banquise se réduit, ils se contentent néanmoins de proies de plus petites tailles (renard, oiseaux). Il est même capable de nager en mer sur des distances importantes, parfois quelques centaines de kilomètres. Sacré bestioles dis donc.Mais si ce qui vous intéresse c'est plutôt de chasser des grosses créatures, lisez donc le test.