(TEST) Keeper (PC, Xbox Series)

Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

De la lumière vient la vie

Alors voilà, c'est l'histoire d'un phare abandonné dans un monde halluciné où la vie a quasiment disparu. Un jour, un oiseau arrive et réveille le phare, lui fait pousser des pattes et ils partent à l'aventure tous les deux pour sauver le monde.J'aurais bien aimé être là quand le développeur à l'origine de Keeper a pitché son jeu.En tout cas, il n'y avait qu'une boîte assez folle pour croire en son projet. Et cette boîte, c'est Double Fine Productions. Et le pire, c'est que ça fonctionne...Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire improbable, on vous donne rendez-vous sur notre test...