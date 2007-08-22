Dernières actus
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Keeper (PC, Xbox Series)
De la lumière vient la vieAlors voilà, c'est l'histoire d'un phare abandonné dans un monde halluciné où la vie a quasiment disparu. Un jour, un oiseau arrive et réveille le phare, lui fait pousser des pattes et ils partent à l'aventure tous les deux pour sauver le monde.
J'aurais bien aimé être là quand le développeur à l'origine de Keeper a pitché son jeu.
En tout cas, il n'y avait qu'une boîte assez folle pour croire en son projet. Et cette boîte, c'est Double Fine Productions. Et le pire, c'est que ça fonctionne...
Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire improbable, on vous donne rendez-vous sur notre test...
