The Vigil, la critique du film

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'action est demandée à l'accueil...

Sylvain était un fan inconditionnel des films d'horreur. Pas un seul soir sans son petit film d'épouvante, son lot d'hémoglobine, ses scare jumps, ses cris d'effrois et j'en passe.Sylvain était un fan inconditionnel des films d'horreur. Etait.Parce que depuis qu'il a croisé Riwan en kilt et qu'un coup de vent malheureux a dévoilé certaines parties de l'anatomie de notre stagiaire, Sylvain a entraperçu l'enfer, l'horreur ultime, la terreur originelle.Depuis, les films d'horreur ne lui font plus ni chaud, ni froid. La preuve.