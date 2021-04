Youtuber Life 2 sortira en 2021

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Pour ceux qui ont ratés leur vocation

Vous rêvez de devenir Cyprien, Norman ou encore Squeezie mais vous n'avez ni le matériel, ni le temps, ni la motivation ? Alors achetez Youtubers Life 2. Cette suite de Youtubers Life premier du nom, vous propose d'incarner un youtubeur novice et de suivre son ascension jusqu'au sommet du Youtube Game. Vous pourrez donc créer votre personnage, le personnaliser, créer des vidéos sur différents thèmes, organiser votre décoration, etc.Le jeu n'a pas encore de date sortie précise, on sait juste que c'est pour 2021. Il sera disponible sur les Playstation, les Xbox ainsi que sur PC et Switch.