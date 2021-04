RiMS Racing sortira en aoÃ»t

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 11:15:00 par Walid Hamadi

2 roues : un demi-mécano suffit

Si vous êtes en mal de pure simulation de moto, Nacon arrive à la rescousse et vous promet des défis de pilotage réaliste associés à ceux de l’ingénierie et de la mécanique. Rien que ça ! Le studio italien RaceWard a intégré 500 pièces détachées et 200 équipements officiels pour proposer au joueur une personnaliser les motos surpuissantes qui seront pilotables. Ce ne sera pas de trop pour gérer les tensions physiques imposées par les courses telles que l’échauffement des freins, la pression dans les pneus et la dureté des suspensions.



Les deux premières dévoilées sont la MV Agusta F4 RC et la Ducati Panigale V4 R. Et coté route, 10 circuits ont été reproduits dans RiMS Racing dont Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring et Paul Ricard. En attendant la sortie du jeu le 19 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Series X et S, Switch et PC, voici le teaser qui va faire saliver les mécanophiles.