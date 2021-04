Konami annonce Getsu Fuma Den

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 11:45:00 par Walid Hamadi

Sortie en deux temps

Konami déterre un jeu de 1987 qui n’avait jamais connu de suite : Getsu Fuma Den Undying Moon. Le side-scroller 2D sortira sur Steam en Early Access le 13 mai prochain, avant une sortie définitive sur PC et Switch en 2022.



Evidemment, les mécaniques de ce Castlevania-like ont été mise au goût du jour. Le studio indépendant GuruGuru en a fait un roguevania 2D aux décors inspirés de l’art traditionnel japonais. Le trailer ci-dessous donne une idée de la direction artistique douce et précise. On regrettera peut-être la grosse présence des kanas à chaque coup porté à l’ennemi, qui viennent au premier plan cacher la vue. Mais l’ambiance est idéale pour aller renvoyer les démons de l’enfer d’où ils viennent. Un arsenal varié et un système de combat stratégique basé sur la gestion de l’espace et du timing mettra les nerfs des joueurs à rude épreuve.



Vous avez donc un mois pour économiser les 24,99€ que coûteront cet Accès Anticipé sur Steam.