- Monopoly Madness : devenez le roi de l'arène !

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On n'a rien pigé

Ubisoft a annoncé la sortie de Monopoly Madness le 9 décembre 2021 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC via Ubisoft Store.Les joueurs s'affronteront au nombre de 6 dans des mini-parties, au milieu d'arènes, sans contrainte du plateau, pour récupérer un maximum d'argent, de ressources et de bonus dans la ville. Des événements aléatoires viendront régulièrement modifier la donne.20 personnages seront proposés. 4 environnements différents seront disponibles.Bref, on n'a pas trop compris comment ça marche, et la bande-annonce ne vous en dira pas plus.