(TEST) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PC)

Publié le Vendredi 2 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le nouveau Spidey revient plus beau que jamais

Sans aucune objectivité, Théo a insisté fortement pour tester Marvel's Spider-Man Miles Morales pour sa sortie sur PC. Soit un bon jeu sur son super-héros préféré. Parce que oui, Théo est fan de Spider-man. Il a des draps Spider-Man sur son lit, un pyjama Spide-Man et même une cagoule Spider-Man. Qu'il ne porte pas, cela dit. Mais qu'il oblige sa copine à porter.Bon, après, quand on sait qu'il est aussi fan de Black Widow, de Hulk ou, pire, de Captain America, de Thor ou de Hawkeye, on sait que Théo a, majoritairement, de gros goûts de chiotte.Malgré tout, soyons honnête : cette fois-ci, fan ou pas, il a raison. Miles Morales est un excellent jeu. Sur PC aussi ?