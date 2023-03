- Dead Cide Club est sorti en accès anticipé sur Steam

Publié le Mercredi 1 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Péchu

Dead Cide Club est désormais disponible en accès anticipé sur Steam . Trois modes sont disponibles en accès anticipé : Battle Royale, Horde Mode et Domination. Soit un mode survie où trois joueurs combattent ensemble, un mode PvE à tenter de survivre à des vagues d'ennemis et un mode 5v5 pour capturer trois territoires.Pour rappel, Dead Cide Club est un jeu édité par Devsisters Europe et développé par le studio Press A. Il s'agit, pour rappel, d'un shoot à scrolling horizontal comme il s'en faisait dans les années 90.L'histoire vous met en pleine guerre des cartels. Sept d'entre eux ont décidé d'en finir les uns avec les autres. Et vous allez choisir votre camp et affronter les six cartels ennemis, donc. Avec aussi des monstres en plein milieu. Le jeu est jouable jusqu'à 3 dans différents modes de jeux tels que Horde, Dominion, Battle Royale et God Mode, ce dernier mode permettant de personnaliser complètement la partie.Chaque personnage jouable possède ses propres caractéristiques et son propre arsenal.