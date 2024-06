- Dragon Ball : Sparking! Zero, la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de boucles d'oreilles

Trunks (Enfant) Trunks (Enfant), Super Saiyan Goten Goten, Super Saiyan Caulifla Caulifla, Super Saiyan 2 Kale Kale, Super Saiyan Gotenks Gotenks, Super Saiyan Gotenks, Super Saiyan 3 Kefla Kefla Super Saiyan Kefla, Super Saiyan 2 Vegetto Vegetto, SSGSS Gogeta (Super) Gogeta (Super), Super Saiyan Gogeta (Super), SSGSS Zamasu Fusionné Zamasu Fusionné, Corrompu

Dragon Ball : Sparking! Zero sortira sur PC, Xbox Series et PS5, dans le courant de l'année si tout va bien. Toujours pas de date de sortie exacte pour le moment. Pour rappel, le jeu est développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco.Il s'agit du premier jeu de la série Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi depuis plus de 15 ans.Une nouvelle bande-annonce mettant à l'honneur les fusions a été dévoilée. La fusion de 2 personnages ou via le port de boucle d'oreilles spéciales, les Potalas, seront possibles et permettront d'acquérir de nouvelles compétences.Les 21 combattants qui ont été dévoilés jusqu'ici sont :