- Monster Hunter Wilds : des infos et un trailer

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le plein de nouveautés

Monster hunter Wilds arrivera en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Capcom a partagé quelques petites infos sur le jeu.Déjà, sachez que si vous possédez Monster Hunter World, vous pourrez récupérer des objets bonus spéciaux en jeu, comme le Set d’armure pour Palico « Cuir Felyne » et l’arme pour Palico « Pelle-gland Felyne », histoire de récompenser votre fidélité.Le jeu vous entraînera dans les rangs d'une équipe spéciale de la Commission de recherche, qui enquête sur les Terres Intedites. Les personnages seront accompagéns de leurs compagnons, notamment Alma, assitante imposée par la Guilde, et également par un mystérieux enfant.Le jeu sera pour la première fois entièrement doublé en français.Les biomes auront un fonctionnement multidimensionnel et pourront donc se transformer de manière suprenante. Une vidéo dévoile un premier biome, les Plaines Venteuses. On y retrouvera des monstres tels que les Doshaguma, gros monstres carnivores et agressifs qui se déplacent souvent en meute. Ou encore le Chatacabra, amphibien dont la salive est adhésive.Un nouveau type de monture, les Seikret, a également été dévoilé. Il permettra aux joueurs d'évoluer tout en effectuant des actions comme aiguiser des armes, rassembler des matériaux et manier la fronde.14 types d'armes emblématiques de la série sont de retour, avec quelques nouveautés. Un nouveau système de gameplay, le Focus, permettra de mieux gérer sa visée, sa défense et l'attaque des points faibles.Une nouvelle fonctionnalité, la Grappe-fronde permet des actions contextuelles et la possibilité de collecter des objets à distance, même lorsque les joueurs sont sur leur Seikret.