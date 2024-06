- PS5 : les nouveautés à venir !

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

God of War, Silent Hill 2, Alien...

Sony a tenu un "State of Play" cette nuit, histoire de dévoiler ses futures sorties sur PS5, mais aussi sur PC. De nombreuses bandes-annonces ont été dévoilées.Peu d'infos, à part quelques dates de sortie, mais surtout des vidéos, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.– Disponible le 6 septembre 2024 sur PS5– Disponible le 23 août 2024 sur PS5 et PC– Disponible à l’automne 2024 sur PS5 et PC– Disponible le 19 septembre 2024 sur PC– Prévu pour 2025 sur PS5– Disponible le 8 octobre 2024 sur PS5– Prévu pour 2025 sur PS5– Prévu pour 2025 sur PS5– Accès anticipé fin d’année 2024 sur PS5– Disponible à l’automne 2024 sur PS VR2– Disponible en fin d’année 2024 sur PS VR2